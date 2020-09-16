جمعية الصحفيين: معاهدة السلام مع إسرائيل تعزز فرص السلام

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت «جمعية الصحفيين» أن توقيع دولة الإمارات على معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، هو قرار سيادي لها.

وقالت الجمعية، في بيان بهذه المناسبة، إن تأسيس أو مباشرة أية علاقات ثنائية، يعتبر حقاً سيادياً للدول، ومن حق دولة الإمارات مباشرة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل أو أية دولة أخرى، وفقاً لما ترتأيه تبعاً لمصالحها الوطنية. وأضافت الجمعية أن موقفها ينبثق من موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، كونه من ثوابت الإمارات السياسية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد الحمادي، إن معاهدة السلام من شأنها تعزيز فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحقيق رؤية دولة الإمارات المستقبلية، القائمة على نشر الأمن والاستقرار بين شعوب المنطقة.

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