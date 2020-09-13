الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى العراق لتعزيز مكافحته «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحمل 20 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق، لدعم جهود 20 ألفاً من العاملين بمجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير، الذي تقدمه دولة الإمارات إلى جمهورية العراق الشقيقة، وإقليم كردستان العراق، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة.

وتحرص دولة الإمارات، من خلال هذه المساعدات، على الإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية، والعاملين بمجال الرعاية الصحية في العراق، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى أمس، أكثر من 1412 طناً من المساعدات إلى أكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.4 مليون من العاملين بالمجال الطبي.

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