لقاح كورونا مجاني للأستراليين مطلع 2021

المصدر: سيدني - د ب أ

من المقرر أن يكون الأستراليون "من بين أوائل الشعوب في العالم" الذين يحصلون على لقاح ضد كوفيد-19 بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق بقيمة 1.7 مليار دولار أسترالي (1.2 مليار دولار أميركي) مع شركات الأدوية للحصول على تطعيم جماعي مجاني بدءًا من أوائل عام 2021.

وقالت الحكومة الأسترالية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، إذا أثبتت "التجارب الواعدة نجاحها"، فستحصل أستراليا على 8ر84 مليون جرعة لقاح من جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية شركة أسترازينيكا، بالإضافة إلى ترشيح لقاح من جامعة كوينزلاند الأسترالية وشركة التكنولوجيا الحيوية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "من خلال تأمين اتفاقيات الإنتاج والإمداد، سيكون الأستراليون من بين الأوائل في العالم الذين يتلقون لقاحا آمنا وفعالا، إذا اجتازت -أي اللقاحات- اختبارات المرحلة المتأخرة".

وتابع "لا توجد ضمانات بأن هذه اللقاحات ستثبت نجاحها، لكن الاتفاق يضع أستراليا على رأس قائمة الانتظار".

وستضمن الدولة توفير 8ر3 مليون جرعة في وقت مبكر من يناير 2021، مع توفير باقي الجرعات تدريجيا على مدار العام.

وسيجري توفير اللقاحين مجانا للأستراليين و"يجري تصنيعهما بالكامل تقريبا في ملبورن".

وقال موريسون أيضا إنه ملتزم بتوفير اللقاحات مبكرا إلى دول المحيط الهادئ والشركاء الإقليميين في جنوب شرق آسيا.

وسجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، بؤرة تفشي الموجة الثانية في البلاد، اليوم الاثنين 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا - وهي أدنى زيادة في يوم واحد في الولاية منذ حزيران/يونيو - وتسع وفيات بسبب كوفيد-19.s.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات في الولاية حتى الآن 675 وعلى مستوى البلاد إلى 762 شخصا.

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