بتوجيهات رئيس الدولة.. "خليفة الانسانية" تعلن عن إغاثة عاجلة للمتضررين من الفيضانات بباكستان

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. ستقوم المؤسسة بتنفيذ اغاثه عاجلة بقيمة 4 ملايين درهم للمتضررين من الفيضانات في جنوب باكستان، ومن المتوقع ان يصل عدد المستفيدين حسب الدراسة الأولية حوالي 75 ألف شخص في المناطق المتضررة.

وتأتي هذه المساعدات العاجلة التي تقوم بها مؤسسة خليفة الإنسانية لمد يد المساعدة وترجمة الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرارمبادراتها الاغاثية والتنموية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ان المؤسسة وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة تقوم بالتنسيق مع سفارتنا في باكستان من اجل وضع خطة لتوزيع وايصال المساعدات للمتضررين في أسرع وقت ممكن، وتشمل المساعدات العاجلة في المرحلة الأولى الأدوية والخيام والبطانيات وحليب الأطفال وتستهدف المتضررين في مناطق إقليم السند الجنوبي، بسبب الفيضانات، التي غمرت أجزاء من الإقليم خصوصاً المدن والبلدات القريبة من مجرى نهر السند.

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