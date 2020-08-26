الكويت.. «فلاش ميموري» التسريبات موجود بأمانة مجلس الأمة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن موضوع «الفلاش ميموري» الذي أرسله وزير الداخلية، بشأن التسريبات، موجود في الأمانة العامة للمجلس.

ذكرت ذلك صحيفة «القبس» الكويتية، مشيرة إلى قول الغانم إن بعض النواب ومنهم بدر الملا، استمع له، مضيفا: «من يريد الاستماع فله ذلك، مؤكداً أنه لا حجر على حق أحد بالاستماع، كما تم إرسال نسخة منه إلى لجنة التحقيق البرلمانية.

وكشف الغانم عن استلام استجواب مقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري واستجواب آخر مقدم من النائب الحميدي السبيعي إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته وسيدرجان على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق الأول من سبتمبر المقبل.

وأوضح عقب انتهاء جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء أن استجواب النائب الكندري يتكون من ثلاثة محاور فيما تضمن استجواب النائب السبيعي محورين مشيرا إلى اتباعه الاجراءات اللائحية كافة بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالاستجوابين المقدمين.

وبين انه وفقاً للمدد اللائحية فبإمكان رئيس مجلس الوزراء طلب مد الأجل فيما يتعلق بمناقشة الاستجواب والموافقة عليه دون الرجوع إلى موافقة مجلس الأمة كما قدم رئيس مجلس الأمة التهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على تجديد مجلس الأمة الثقة به.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news