الأسد يكلف حسين عرنوس تشكيل الحكومة في سورية

المصدر: دمشق - أ. ف. ب

كلف الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء موقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب.

وتسلم عرنوس، وزير الموارد المائية سابقاً، في 11 يونيو مهام رئيس الوزراء موقتاً إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو، بعدما أعفى الأسد رئيس الحكومة السابق عماد خميس من منصبه.

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تطبيق تلغرام أن الأسد أصدر «المرسوم رقم 210 للعام 2020 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية».

وبحسب الدستور، تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب في العاشر من أغسطس اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال.

وعرنوس (67 عاماً) يتحدر من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب).

وتخرج في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978. وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظاً لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوباً. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس.

ورئيس الوزراء الجديد مشمول على غرار سلفه بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news