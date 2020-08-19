ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منحت ماليزيا اليوم جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م لشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بحضور ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، ورئيس الوزراء محي الدين ياسين،ووزير الشؤون الإسلامية ذو الكفل محمد البكري، وعدد من وزراء الحكومة الماليزية.

جاء ذلك خلال الاحتفال أقيم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، في خطاب رسمي أن بلاده قررت منح الدكتور أحمد الطيب هذه الجائزة باسم الملك وباسم حكومة ماليزيا، تقديرا لجهود فضيلته المباركة المبذولة وأثره الطيب وتفانيه الصادق في خدمة الأمة الإسلامية.

وتسلم الجائزة السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، نيابة عن الإمام الأكبر؛ نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه الجائزة السنوية الأهم التي تمنحها ماليزيا للشخصيات المرموقة دوليا التي تلعب دورا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.

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