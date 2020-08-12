الأسد يقطع كلمته لبضع دقائق بسبب انخفاض في ضغط الدم

المصدر: عمان - رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي السوري اليوم الأربعاء أن الرئيس بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

وقال التلفزيون إن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر ستذاع بالكامل في الساعة 1830 بالتوقيت المحلي.

ولم يورد التلفزيون مزيدا من التفاصيل.

وقالت وكالة الأنباء السورية «في تمام الساعة السادسة والنصف مساء تتابعون كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب والتي تخللها توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت السيد الرئيس قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي».

كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت في وقت مبكر من اليوم أن الأسد سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

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