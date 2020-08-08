رئيس الوزراء اللبناني يقترح إجراء انتخابات مبكرة

المصدر: بيروت - وكالات

اقترح رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت، على وقع التظاهرات التي تعمّ بيروت بعد الانفجار المروع في المرفأ، إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مانحاً القوى السياسية مهلة شهرين للاتفاق على أجراء إصلاحات «بنيوية» تخرج البلاد من أزمتها.

وقال دياب في كلمة ألقاها «لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد».

ودعا دياب «الأطراف السياسية إلى الاتفاق على المرحلة المقبلة» مضيفاً «مستعد لتحمل هذه المسؤولية لمدة شهرين حتى يتفقوا والمطلوب عدم الوقوف ضد إنجاز إصلاحات بينوية حتى ننقذ البلد».

وتابع أنه لا يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news