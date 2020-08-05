الإمارات تؤكد دعمها الجهود العالمية لترسيخ مستقبل آمن للمنطقة والعالم

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مدير شؤون الخليج العربي والشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض، الجنرال ميغيل كوريا.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها العراق وليبيا واليمن وإيران.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك بين البلدين من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية المبذولة كافة من أجل ترسيخ مستقبل آمن في المنطقة والعالم، ركيزته التسامح والتعايش. من جانبه، توجه الجنرال ميغيل كوريا بالتهنئة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، وإتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى في «براكة»، مشيداً بهذين الإنجازين التاريخيين لدولة الإمارات.

الجانبان ناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها العراق وليبيا واليمن وإيران.

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