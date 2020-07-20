مصر تحجز 30 مليون جرعة من لقاح عالمي لـ"كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أمس الأحد، أنه تم حجز 30 مليون جرعة من لقاح عالمي.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية، إلى أنها بحثت مع مسؤولي شركة فاكسيرا المصرية للقاحات استعدادات خطوط الإنتاج تمهيدا لإنتاج لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة.

وقالت هالة زايد، إن مصر حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح من إجمالي 400 مليون جرعة سيتم إنتاجها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وشددت الوزيرة المصرية على أن مصر من الدول الرائدة في صناعة اللقاحات في القارة، حيث إنها متوطنة في مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأردفت زايد، أن شركة فاكسيرا تقدمت بالأوراق الخاصة بإنتاج اللقاح مع السماح بمشاركة براءة اختراعه مع الشركة المنتجة، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت الوزيرة المصرية، أن فيروس كورونا فقد الكثير من شراسته خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة الحالات الحرجة التي تحتاج أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات تراجعت بشدة من 95% منذ عدة أسابيع إلى 20% فقط الآن.

فيما انحصرت معظم الإصابات الجديدة بين الحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه غير مؤكد حتى الآن وجود موجة ثانية من الفيروس.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجل 603 حالات إصابة و51 وفاة بفيروس كورونا يوم الأحد انخفاضاً من 698 إصابة و63 وفاة أمس.

وذكرت الوزارة أن 512 متعافياً غادروا المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28380.

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