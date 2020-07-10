في اتصال هاتفي مع محمد بن زايد.. رئيس البرازيل يشكر الإمارات على الإمدادات الطبية

أبوظبي -وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، تناولا خلاله جوانب علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحث سموه والرئيس البرازيلي التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود على مستوى العالم لاحتواء تداعياته والحد من آثاره، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل في هذا الشأن.

وأعرب الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره للإمدادات الطبية والأجهزة التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده، لدعم جهودها وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الطبي في مواجهة فيروس " كورونا "، مثمنا مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإنسانية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتضامن الدوليين خاصة في أوقات المحن والأزمات لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها دول العالم كافة.

وكانت دولة الإمارات قدمت منذ بداية "أزمة كورونا" العالمية أكثر من 1046 طنا من الإمدادات إلى أكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي في تلك البلدان في أنحاء متفرقة من مناطق العالم.

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