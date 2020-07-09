مساعدات طبية إماراتية إلى الأوروغواي لتعزيز جهودها في مكافحة «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى الأوروغواي، يستفيد منها 7000 من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين سفير غير مقيم في الأوروغواي، سعيد راشد عبيد سيف الزعابي: «إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع الأوروغواي، وتميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات».

وأضاف: «يأتي إرسال المساعدات لتؤكد القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حرصها على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على الصعد كافة بين البلدين».

جدير بالذكر أن الإمارات قدمت أكثر من 1046 طناً من المساعدات لأكثر من 71 دولة.

• الإمارات قدمت أكثر من 1046 طناً من المساعدات لأكثر من 71 دولة.

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