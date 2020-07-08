الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الأوروغواي لتعزيز جهودها في مكافحة "كوفيد-19"

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الأوروغواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

وقال سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين سفير غير مقيم في الأوروغواي سعيد راشد عبيد سيف الزعابي:" إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع الأوروغواي، وتميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات".

وأضاف: "يأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم لتؤكد القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حرصها على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على الأصعدة كافة بين البلدين خاصة في مجال تعزيز الجهود الصحية والوقائية ودعم العاملين في المجال الطبي".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1046 طنا من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

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