الإمارات تعزز جهود البرازيل في مكافحة «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى البرازيل، في إطار التعاون المشترك، لدعم 12 ألفاً من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى البرازيل، سعيد عبدالله الشحي: «تحظى البرازيل بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أميركا الجنوبية، وتعمل الدولة على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة».

وأضاف: «تأمل دولة الإمارات أن يسهم هذا التعاون البناء في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية، وتوفير المزيد من الحماية لها».

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى الأمس أكثر من 1039 طناً من الإمدادات لأكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

1039

طناً من الإمدادات قدمتها الإمارات لأكثر من 70 دولة.

أكثر من مليون عامل في المجال الطبي استفادوا من المساعدات الإماراتية.

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