الأردن يكشف عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف العاصمة عمان

المصدر: عمان - وكالات

أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية عملاً إرهابياً لأربعة متهمين خططوا لاستهداف كنيسة ومحل تجاري في عمان بأسلحة رشاشة نصرة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقبض عليهم مطلع العام الجاري.

وكشفت وسائل إعلام أردنية اليوم الأحد إن المتهمين الأربعة حاولوا الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالتسلل عبر الحدود الاردنية، إلا أن التشديد الأمني على تلك الحدود حال دون ذلك، مما دفعهم للتفكير بتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية.

ووفق المصادر الإعلامية، فإن العبوات الناسفة كان خيار المتهمين لتنفيذ العمل الارهابي ضد ما استقروا عليه وهما الكنيسة ومحل بيع المشروبات الكحولية، إلا أن الصعوبة التي وجدوها في تصنيع تلك العبوات الناسفة دفعهم للتوجه الى الاسلحة الرشاشة للتنفيذ.

وطبقا للمصادر، باشرت محكمة أمن الدولة النظر بالقضية بعقد جلسة علنية للمتهمين برئاسة رئيسها العميد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين.

ويواجه المتهمون الأربعة، وهم من سكان منطقة الوحدات في عمان، بالاشتراك في المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وثلاثة منهم يواجهون أيضا تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

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