«الصحة العالمية»: نحتاج إلى 31.3 مليار دولار لمكافحة «كورونا»

المصدر: عواصم ■وكالات

دعا تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء كوفيد-19 جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار خلال الشهور الـ12 المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات وإجراء فحوص لمواجهة المرض، فيما أعلنت المنظمة أن شركتي «أسترازينيكا» و«مودرنا» تتصدران السباق لإنتاج لقاح واقٍ.

وتفصيلاً، جددت المنظمة دعوتها، أمس، إلى تعاون عالمي لمواجهة الجائحة، قائلة إنه جرت المساهمة بنحو 3.4 مليار دولار من أجل هذا التحالف حتى الآن، لتظل هناك فجوة تمويلية قدرها 27.9 مليار دولار، وهناك «حاجة عاجلة» إلى 13.7 مليار منها.

وتعمل المنظمة الدولية مع تحالف ضخم من المنظمات العاملة في مجالات تطوير العقاقير والتمويل والتوزيع، وذلك تحت مظلة تطلق عليها اسم «آكت أكسيليريتور» وهي مركز لتسريع الحصول على أدوات لمواجهة كوفيد-19.

وقالت المنظمة في بيان إن المبادرة تهدف إلى القيام بنحو 500 مليون فحص لكوفيد-19، إلى جانب 245 مليون جرعة علاجية جديدة للمرض تقدم إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول منتصف 2021.

وتأمل المنظمة أيضاً أن تتمكن بحلول نهاية عام 2021 من توفير ملياري جرعة من اللقاح الواقي من المرض، بما فيها مليار تشتريها الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وفي تصريح «مقلق» أول من أمس، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح.

وأضاف في مؤتمر عبر الفيديو من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي «سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحاً، لم نتوصل بعد للقاح لفيروس كورونا، ولذلك آمل عندما يجري اكتشافه أن يكون الأول».

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحاً، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير.

وقال «نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام. وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين. هذا ما يقوله العلماء».

ويتوقع أن يصل عدد إصابات كورونا إلى 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأميركتين.

في السياق نفسه، قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أمس، إن لقاحاً تطوره شركة «أسترازينيكا» للوقاية من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقاً في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وقالت سمية سواميناثان إن لقاحاً تطوره شركة «مودرنا» ليس بعيداً أيضاً عما توصلت إليه أسترازينيكا، وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع مصنعين صينيين من بينهم سينوفاك بشأن لقاحات محتملة.

ودعت سواميناثان في إفادة صحافية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لكوفيد-19 بطريقة مماثلة لتجربة «سوليداريتي» التي تنفذها المنظمة في ما يخص الأدوية.

في المقابل، قال مسؤول بارز في وكالة الصحة العامة السويدية، أمس، إن الارتفاع الذي تشهده البلاد في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعود إلى زيادة نسبة إجراء الفحوص للكشف عن الفيروس.

وأضاف أندرس تيجنيل، وهو خبير في علم الأوبئة لدى وكالة الصحة العامة السويدية، رداً على تحذير المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قائلاً: «للأسف هو تفسير خاطئ للبيانات».

وأوضح تيجنيل في تصريحات للبرنامج الصباحي بهيئة الإذاعة العامة السويدية (إس في تي): «نشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بالفيروس في السويد، لأننا نجري اختبارات أكثر من ذي قبل». وأشار المسؤول الصحي السويدي إلى تراجع الحالات الموجودة في وحدات العناية المركزة، فضلاً عن تراجع حالات الإصابة الجديدة التي تستقبلها المستشفيات.

وتابع تيجنيل قائلاً إنه «من المؤسف أن الأشخاص يخلطون بين السويد والبلدان التي لم تواجه أي مشكلات، ومن الواضح أنها في بداية تفشي للوباء».

وقد أعلن رئيس المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أول من أمس، عن زيادة طرأت أخيراً في الأعداد الأسبوعية لإصابات فيروس كورونا (كوفيد-19)، تعد تذكرة بعدم الشعور بالرضا عن النفس في مواجهة الموقف.

وقال رئيس المكتب الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية ومقره كوبنهاغن، هانز كلوج: «شهدت أوروبا الأسبوع الماضي زيادة في الحالات الأسبوعية للمرة الأولى خلال شهور»، مشيراً إلى أن 30 دولة كان لديها زيادات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتضم المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، ولديها في المجمل نحو 5.2 ملايين إصابة.

ومضى تيجنيل قائلاً إن مكتب منظمة الصحة العالمية لم يكن على اتصال بوكالة الصحة العامة السويدية للحصول على «صورة أكثر دقة» عن وضع الرعاية الصحية في السويد.

واتخذت السويد إجراءات احترازية أقل صرامة عن أي دولة أخرى في العالم من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

«المنظمة» قالت إن المبادرة تهدف إلى القيام بنحو 500 مليون فحص لكوفيد-19، إلى جانب 245 مليون جرعة علاجية جديدة.

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