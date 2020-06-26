الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى العراق لدعمه في مكافحة «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي ■وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود 10.5 آلاف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد محمد صالح الطنيجي، إن دولة الإمارات أسهمت في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولاتزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة، ولاسيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه.

وأضاف أنه استمراراً لتلك الجهود، قامت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بإرسال طائرة مساعدات طبية لدعم الجهود التي يبذلها العاملون في المجال الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية أخيراً لإقليم كردستان العراق.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى الآن أكثر من 974 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 974 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

- المساعدات لدعم جهود 10.5 آلاف من العاملين بالمجال الطبي في مواجهة انتشار الفيروس.

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