«واقعة عنصرية» في بلجيكا.. والضحية نائبة أوروبية من أصول إفريقية

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن الغارديان

تعرضت إحدى نائبات البرلمان الأوروبي من اصل إفريقي لمعاملة قاسية على يد الشرطة البلجيكية بعد أن أمروها بالوقوف تجاه الحائط ورفع يديها للأعلي، ومن سخريات القدر أنها وصلت إلى العاصمة البلجيكية لمناقشة التصرفات العنصرية في الاتحاد تجاه السود والأسيويين والأقليات الأخرى.

اسمها بيريت هيرزبرغر- فوفانا، وتعتبر أول عضو ألماني في البرلمان الأوروبي من أصل إفريقي. وصلت إلى بروكسل لمناقشة جميع أشكال التمييز العنصري. لكنها لم تكن تتوقع بأن تصبح هي ضحية للتمييز العنصري من قبل الشرطة البلجيكية، في الوقت الذي جاءت فيه لمعالجة هذه المسألة.

عند وصولها إلى بروكسل يوم الثلاثاء وقت الغداء، شاهدت تسعة من ضباط الشرطة «يضايقون» شابين أسودين. وخلال وقوفها على الجانب الآخر من الشارع، أخرجت هاتفها النقال لتسجيل المشهد، قبل أن تجد نفسها في مواجهة الشرطة.

وروت هذه المعلمة السابقة والمحاضرة الجامعية البالغة من العمر 71 عامًا إن أربعة ضباط قد دفعوها بوحشية على الحائط، وأجبروها على الوقوف مع رفع يديها وفتح ساقيها، بينما انشغلوا بتفتيش حقيبة يدها.

في حديثها في اليوم التالي في البرلمان الأوروبي، أخبرت هيرزبرغر- فوفانا أعضاء البرلمان الأوروبي أنها كانت «ضحية لعنف الشرطة وأفعال عنصرية كامنة».

وروت عضو البرلمان الأوروبي أنها عوملت بوقاحة شديدة، و«ليس بالسلوك المهذب الذي نتوقعه من الشرطة»، على الرغم من إظهارها وثائق الهوية للضباط، لكن الضابط لم يصدق أنها عضو في البرلمان الأوروبي الا عندما وصل السائق الرسمي للبرلمان.

وكتب رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، إلى رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلمي، داعياً إياها إلى اتخاذ «الإجراءات الفورية والضرورية».

وقال متحدث باسم شرطة شمال بروكسل، إن تحقيقا داخليا قد اتخذ مجراه، في حين رفضت الشرطة اتهام الضابط بالعنف أو السلوك غير اللائق.

ويسترسل المتحدث: «لم يتم التحقق من هويتها لأنها كانت تصور ولأنها أصبحت متورطة في قضية الشابين»، مضيفًا أن هيرزبرغر- فوفانا تم اتخاذ الإجراءات ضدها «بواسطة التدابير العادية».

ووفقاً للشرطة، فقد فتح المدعي العام تحقيقاً منفصلاً يتهم فيه هرتسبرغر- فوفانا بتهمة بإهانة الشرطة - وهو الاتهام الذي تنفيه النائبة بشدة. وتدعي أن الضباط كانوا غاضبين لأنها دافعت عن نفسها.

تقول «لم اكن أتخيل أن المواطن العادي يخاف من الشرطة، وهذا ما يؤلمني، لأن هناك الكثير من المواطنين الذين يعيشون في هذا الوضع ولا تتاح لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم لأنهم لا يعرفون حقوقهم».

تم انتخاب هذه النائبة في البرلمان الأوروبي ممثلة لحزب الخضر في عام 2019. كانت مستشارة في مسقط رأسها البافاري في إرلنغن منذ عام 2005، وجاءت في المرتبة 21 على قائمة الحزب.

وقالت إنه «من الصعب دائما» على الأشخاص من أصول أجنبية أن يحرزوا تقدما في السياسة. متخصصة في اللغات الألمانية، والأدب الإفريقي، وخلال فترة ولايتها التي تمتد لخمس سنوات، ظلت تركز على سياسة التنمية في الاتحاد الأوروبي، وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع إفريقيا وسياسات مكافحة جميع أشكال التمييز.

وتجيئ هذه الحادثة قبل أن يصوت البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم ضد العنصرية يوم الجمعة، تمت صياغته ردا على الاحتجاجات العالمية بعد وفاة الأميركي الأسود، جورج فلويد في ولاية مينيسوتا على يد ضابط أبيض.

وقد أثارت مسودة القرار المعاملات السيئة التي يتعرض لها المواطنين الآسيويين والسود من أصول إفريقية والمواطنين من الأقليات العرقية على يد الشرطة - وهي مشكلة أبرزتها هيرزبيرغر-فوفانا عندما شاركت في التوقيع على عريضة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، تنتقد مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي بسبب «إنكارها العلني للعنصرية»، وذكرت هذه المسؤولة المكلفة بتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، لصحيفة فاينانشيال تايمز هذا الشهر إن أوروبا ليس لديها قضايا «تتعلق بشكل صارخ بوحشية الشرطة».

وقالت هيرزبرغر فوفانا أنه يجب إبلاغ مفوض الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل: «لأنة من الصعب بالنسبة لبعض الناس يتخليوا ذلك لأنهم لا يواجهون عنف الشرطة».

ودعت الرسالة نائبة فون دير لين إلى الاعتذار أو إصدار بيان توضيحي يعترف «بخطورة العنصرية النظامية والهيكلية في الاتحاد الأوروبي».

وليس لدى الاتحاد الأوروبي سلطات على قوات الشرطة ولا التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية، حيث يرغب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا في رؤية إجراءات لمعالجة التمييز من قبل الحكومات الوطنية.

وتريد هيرزبرغر فوفانا رؤية تنفيذ أفضل للقوانين القائمة، بما في ذلك إحقاق المساواة. كما تعتقد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ موقف ضد العنصرية، «وكسر الصمت... والاعتراف بخطورة العنصرية النظامية والهيكلية الموجودة».

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