60 خبيراً أممياً يعارضون خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة

المصدر: جنيف - أ ف ب

دعا 60 من خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي الثلاثاء إلى معارضة الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال الخبراء في بيان إن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية الرسمية للدفاع عن نظام دولي قائم على أسس، ولمعارضة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأكدوا أن "على الدول واجب عدم الاعتراف بدولة أخرى أو إعانتها أو مساعدتها في أي نشاط غير قانوني على الإطلاق، مثل الضم أو إنشاء مستوطنات مدنية على أراض محتلة. والعبر المستفادة من الماضي واضحة: إذا لم تتبعها أفعال، فإن الانتقادات لن تمنع الضم أو تنهي الاحتلال".

والموقعون هم خبراء الأمم المتحدة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع لها، والذي تلتئم دورته الثالثة والأربعون حاليا في جنيف، وبينهم مايكل لينك وتوماس أوجيا كوينتانا، المقرران الخاصان المعنيان بوضع حقوق الإنسان في فلسطين وكوريا الشمالية.

وينتظر أن تكشف إسرائيل في الأول من يوليو المقبل، استراتيجيتها لخطة الإدارة الأميركية للشرق الأوسط والتي تنص بشكل خاص على ضم إسرائيل المستوطنات وأراضي غور الأردن وهي كلها أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة التي تنص أيضاً على إنشاء دولة على أرض مجزأة بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، على عكس ما ينشدونه.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم يأسفون "لدور الولايات المتحدة في دعم وتشجيع مشاريع إسرائيل المخالفة للقانون" في هذا الشأن، وخلصوا إلى أنه "على واشنطن أن تعارض بقوة الانتهاك الوشيك لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي بدلاً من المشاركة في انتهاكه".

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