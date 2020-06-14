كوريا الجنوبية تتأهب لمواجهة تهديدات الشقيقة الصغرى للزعيم كيم

المصدر: سول - د. ب. أ

ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مسؤولين أمنيين في كوريا الجنوبية عقدوا اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة سلسلة من التهديدات الكورية الشمالية خلال الأيام الأخيرة مع تصاعد التوترات بين الدولتين.

وأفادت التقارير أن مدير الأمن القومي في البلاد ووزراء الخارجية والوحدة والدفاع حضروا الاجتماع لاستعراض الوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة.

ولم ترد أي معلومات إضافية حول المناقشات.

وجاء الاجتماع بعد أن حذرت كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم السبت من أن الوقت قد حان لكوريا الشمالية «لتتراجع عن اتفاقاتها» مع كوريا الجنوبية كما هددت بالانتقام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية دعت كوريا الشمالية للامتثال للاتفاق العسكري السابق بين الكوريتين.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة يونهاب، إن «وزارة الدفاع تأخذ الوضع الحالي على محمل الجد وتراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي»، مضيفة أنها «على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع المواقف».

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