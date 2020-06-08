دراسة: الإمارات الثانية عالمياً في الاستجابة للطوارئ والثالثة في كشف حالات "كورونا"

المصدر: مكي معمري - دبي

تمكن عدد قليل من دول العالم، لحد الآن، من السيطرة أو التحكم في وباء "كورونا"، وباتت بلدان أكثر أماناً، من حيث المخاطر الصحية والاقتصادية.

ووفقاً لدراسة أجرتها مجموعة "ديب نولدج غروب"، وهي مجموعة دولية متخصصة في تحليل البيانات العلمية، فإن الإمارات تأتي ضمن الدول الـ11 الأولى ضمن قائمة تصنيف، تضم 200 دولة.

ووضعت المؤسسة البحثية عدة معايير لهذا التصنيف، منها مدى الاستعداد للطوارئ. وأظهرت البيانات أن الصين هي المنطقة التي تتمتع بأكبر قدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، ولا سيما حالات الطوارئ الصحية، ومعالجة حالات التفشي، تليها مباشرة دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم إسرائيل والمجر وأستراليا.

أما فيما يخص معيار المرونة الإقليمية، فقد أظهرت الدراسة أن ألمانيا والإمارات هما الأقل تعرضاً للعدوى ولديهما أدنى خطر عام للإصابة بـ "كوفيد 19".

وفيما يخص معيار رصد وكشف الحالات، فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بعد سنغافورة واليابان، وتليها اليابان وألمانيا.

ولإنجاز هذا التصنيف، قامت المجموعة البحثية، أيضاً، بدراسة العديد من المعايير، بما في ذلك فعالية الحجر الصحي، وفعالية الحوكمة، وجاهزية النظام الصحي.

ومن خلال تطبيق تحليل البيانات الضخمة على نطاق كبير، ومقارنتها بطرق عملية ملموسة، يمكن أن تكون أدوات مثالية، للمساعدة في مواجهة الوباء.

ويقول الباحثون في المؤسسة، إن التحاليل الدقيقة للوضع القائم، يمكن أن تساعد في تكيف أفضل للبلدان، وفقاً لخصائص مناطقها الإقليمية والرعاية الصحية والظروف الاقتصادية الخاصة بها.

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