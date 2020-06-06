«الصحة العالمية»: النهاية لم تأتِ بعد.. وزيادة حالات «كورونا» في دول خفّفت القيود

المصدر: عواصم ■وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن بعض الدول تشهد «زيادات طفيفة» في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود العزل، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس، فيما دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شركات الأدوية إلى تطوير اختبار يميز بين الإصابة بفيروس «سارس-كوفيد-2»، وهو أحد فيروسات كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19» والإنفلونزا الموسمية.

وتفصيلاً، قالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، إن بؤرة الجائحة تتمركز حالياً في أميركا الوسطى والجنوبية والشمالية، خصوصاً الولايات المتحدة.

وأضافت في إفادة صحافية بمقر الأمم المتحدة في جنيف: «في ما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة (للإصابات)، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى».

وأضافت «لم ينتهِ بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجوداً بأي مكان في العالم».

وفي إشارة لتظاهرات الاحتجاج في الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد قبل 10 أيام طالبت هاريس المحتجين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، وقالت: «رأينا بالتأكيد الكثير من الانفعالات هذا الأسبوع، وشاهدنا أناساً يشعرون بالاحتياج للخروج والتعبير عن أحاسيسهم. نطالبهم بأن يتذكروا ضرورة حماية أنفسهم وحماية الآخرين».

وقالت هاريس إن منظمة الصحة العالمية تنصح الناس بالتباعد عن بعضهم لمسافة لا تقل عن متر واحد، وغسل اليدين كثيراً، وتجنب لمس الفم والأنف والعينين لتفادي الإصابة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، أمس، تحديثاً لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وشددت المنظمة في التوجيهات الجديدة المدعومة بنتائج دراسات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة على أن كمامات الوجه ما هي إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التي تقلل خطر انتشار الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحافية «الكمامات وحدها لن تحميكم من كوفيد-19».

وقالت الخبيرة بالمنظمة ماريا فان كيركوف في مقابلة مع «رويترز»: «ننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات. ونقصد بالتحديد كمامات القماش، أي الكمامات غير الطبية».

وأضافت «توصلنا إلى نتائج أبحاث جديدة. لدينا الآن أدلة تفيد بأنه في حال تنفيذ ذلك بالشكل الملائم فإنها (الكمامات) يمكن أن تشكل حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يحمل العدوى».

وكانت منظمة الصحة قد قالت في السابق إنه لا يوجد دليل يدعم أو يدحض استخدام الأصحاء للكمامات، وكانت توصي دوما بقصر استخدامها على الأشخاص المصابين ومن يقدمون لهم الرعاية.

يأتي ذلك في وقت دعت فيه إدارة ترامب شركات الأدوية إلى تطوير اختبار يميز بين الإصابة بفيروس «سارس-كوفيد-2» والإنفلونزا الموسمية، حيث أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا المطلب جزء من سلسلة التغييرات التي تمت مناقشتها، أول من أمس، في الهيئة الاستشارية للأبحاث المتقدمة والتطوير في مجال الطب الحيوي.

يذكر أن هذه الهيئة تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، وتساعد في تطوير الإجراءات المضادة لمواجهة الأمراض الجديدة، وتوثق أهمية المجالات التي تريد إجراء أبحاث فيها.

وبحسب الهيئة، فإن وجود وسيلة للتمييز بين المصاب بفيروس كورونا المستجد، والمصاب بالإنفلونزا الموسمية أمر مهم في ظل توقع أطباء وخبراء أوبئة ظهور موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الخريف والشتاء المقبلين، حيث تنتشر أيضاً الإنفلونزا الموسمية.

من ناحيته، قال مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي، روبرت ريدفيلد، في كلمة له أمام إحدى لجان «الكونغرس»، أول من أمس، إن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة تستغل سلطة الطوارئ الممنوحة لها لاختبار وسيلة تحليل تحدد كلاً من «كوفيد-19» والإنفلونزا الموسمية، وأضاف أن سلطة الاستخدام الطارئ ستتيح توفير هذا الاختبار قريباً.

وكانت إدارة الغذاء والعقاقير الأميركية قد استغلت سلطة الاستخدام الطارئ لكي تسمح باختبار وسيلة تحليل لفيروسات الجهاز التنفسي، والتي تتضمن كلاً من الإنفلونزا و«كوفيد-19» التي طورتها شركة بيوميرو.

وفي الوقت نفسه، أشارت الهيئة الاستشارية للأبحاث المتقدمة والتطوير في مجال الطب الحيوي إلى أنها لم تعد مهتمة بالأبحاث التي تُجرى على أدوية مضادة للفيروسات، والتي يمكن استخدامها لحماية الناس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو بعد تعرّضهم لفيروس «سارس-كوفيد-2».

وصرح ترامب، في مؤتمر صحافي أمس، بأن الولايات المتحدة أجرت أكثر من 20 مليون فحص لتشخيص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، مجدداً اتهامه للصين بالتسبب بتفشي «كورونا» عالمياً، قائلاً: «لماذا لم يذهب الفيروس إلى بكين وذهب إلى أوروبا وأميركا؟».

وأضاف الرئيس الأميركي أن هناك تقدماً كبيراً جداً تم إنجازه بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما سنعمل على إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بعد عملية الإغلاق بسبب مواجهة انتشار الوباء فيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية تنصح الناس بالتباعد عن بعضهم مسافة لا تقل عن متر واحد.

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