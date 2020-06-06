مديرة سابقة لـ«الصحة العالمية» تنتقد إدارة الصين لأزمة الفيروس

المصدر: جنيف ■د.ب.أ

انتقدت المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، جرو هارلم برونتلاند، إدارة الصين لأزمة جائحة «كورونا».

وقالت برونتلاند، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية في عددها المقرر صدوره اليوم: «المسؤولون هناك اتسموا بالبطء، وأبلغوا عن الأمر بعد فوات الأوان.. أسوأ ما في الأمر أن الاعتراف بانتقال العدوى من شخص لآخر استغرق وقتاً طويلاً»، مضيفة أن ذلك كان واضحاً قبل الإعلان الرسمي في 20 يناير الماضي بوقت طويل.

في المقابل، دافعت برونتلاند عن المنظمة التي تعتمد على مساهمات الدول الأعضاء، وقالت: «خبراء المنظمة دعوا منذ البداية إلى معرفة المزيد من الصين. هل كان من الحكمة ممارسة مزيد من الضغط على بكين؟ من الصعب قول ذلك».

يُذكر أن ترامب أشاد ببرونتلاند في خطاب شكواه للمنظمة. وكانت برونتلاند مارست ضغطاً على الصين عام 2003 عندما كانت رئيسة للمنظمة، لأن الصين حاولت «إخفاء» وباء سارس، حسبما ذكرت برونتلاند الآن.

وقالت برونتلاند لـ«دير شبيغل»: «لقد تغير العالم بشكل كبير منذ عام 2003. الصين صارت أقوى بكثير. أي شخص ينتقد الصين علناً، مثلما فعلت أنا آنذاك، يخاطر اليوم بانسحابها (من المنظمة)».

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