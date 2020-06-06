مواجهات فلسطينية مع الجيش الإسرائيلي بالضفة في ذكرى «النكسة»

المصدر: رام الله، غزة ■وكالات

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق، أمس، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت خلال المسيرات الأسبوعية في عدد من قرى الضفة الغربية، التي خصصت هذا الأسبوع لأحياء ذكرى «النكسة»، في إشارة إلى حرب عام 1967 التي انتهت باحتلال شرق القدس والضفة الغربية ومناطق عربية.

وبحسب المصادر، فإن فلسطينياً أصيب في رأسه خلال «قمع» الجيش الإسرائيلي مسيرة في شرق طوباس، فيما اندلعت مواجهات أخرى في قرى بلعين ونعلين والنبي صالح قضاء رام الله.

وفي طولكرم، تظاهر نحو 60 فلسطينياً، ورفعوا العلم الفلسطيني عند حاجز جبارة العسكري الذي يفصل المدينة عن إسرائيل. ورددوا هتافات ضد الاستيطان وضم غور الأردن.

ومنع الجيش الاسرائيلي المتظاهرين من الاقتراب من الحاجز، وألقى باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، وأخرى صوتية.

واحتج الفلسطينيون خلال المسيرات الأسبوعية على مخطط إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ودعوا إلى تدخل دولي لوقف المخطط، وتحقيق حل الدولتين لإقامة دولة مستقلهم لهم.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 «يجب أن يشكل حافزاً للمجتمع الدولي، لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة، تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين».

واتهم عريقات إسرائيل بأنها «تشن حرباً بالتحالف مع الإدارة الأميركية لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، والإعلان عن ضم معظم الضفة الغربية استكمالاً لمشروعها الهادف إلى إقامة إسرائيل الكبرى».

إصابة فلسطيني في رأسه خلال قمع الاحتلال مسيرة في شرق طوباس.

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