الإمارات ومصر تؤكدان قوة ومتانة العلاقات الثنائية خاصة على صعيد التنسيق السياسي

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية اليوم اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين.

و أكد الجانبان في بيان حول أعمال لجنة المشاورات السياسية قوة و متانة العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة عملية التنسيق السياسي بينهما.

و تم خلال الإجتماع التشاور وتبادل الآراء بشأن القضايا و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم ومنها تداعيات جائحة كورونا المستجد.

و نوهت الإمارات و مصر إلى أهمية تبادل خبرات و تجارب البلدين في مجال تطبيق نظام التعليم عن بعد و منظومة الأمن الغذائي و الإجراءات الصحية و الطبية في التعامل مع هذه الجائحة و التصدي لها.

و تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية و الدولية حيث أسفرت المشاورات بينهما عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة.

و في ختام الاجتماع شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق و التشاور السياسي بينهما بإعتبار أن ذلك يدعم المصالح و الأهداف المشتركة و يوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.

يأتي انعقاد هذه الدورة على مستوى كبار المسؤولين في إطار الإعداد لانعقاد اللجنة على المستوى الوزاري و حرص الجانبين على تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب.

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