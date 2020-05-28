مساعدات إماراتية إلى طاجيكستان لتعزيز جهودها في مكافحة «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى طاجيكستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة غير المقيم لدى طاجيكستان الدكتور محمد أحمد الجابر: «إن السعي من أجل عالم أكثر صحة وأمناً هو أولوية لدولة الإمارات، التي كرست موارد هائلة لتعزيز الجهود العالمية ضد (كوفيد-19) منذ بداية الأزمة».

وأضاف: «مع تسليم المساعدات الحيوية إلى طاجيكستان، تؤكد دولة الإمارات أنها ماضية في التعاون والتضامن مع الدول الأخرى لمساعدتها على مكافحة هذا الفيروس».

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات قدمت حتى الآن أكثر من 651 طناً من المساعدات الى أكثر من 56 دولة، استفاد منها نحو 651 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

الإمارات كرست موارد هائلة لتعزيز الجهود العالمية ضد «كوفيد-19» منذ بداية الأزمة.

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