سورية تخفف إجراءات العزل رغم زيادة الإصابات بـ«كورونا»

المصدر: دمشق - رويترز

قالت سورية إنها سترفع حظر التجول الليلي بدءا من اليوم الثلاثاء وستسمح بالتنقل بين المحافظات وذلك في تخفيف لإجراءات العزل العام حتى مع إعلان وزارة الصحة تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 20 إصابة جديدة الاثنين ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 106 فضلا عن أربع وفيات.

وشهدت سورية زيادة في عدد المصابين في الأيام الأخيرة قالت إنها نتيجة عودة السوريين من الخارج.

وقالت سورية أمس إنها ستوقف في الوقت الراهن الرحلات الجوية الخاصة بإعادة السوريين في ظل علاج العائدين في الآونة الأخيرة وستخفف إجراءات العزل في إطار خطوات لإعادة النشاط الاقتصادي.

وأثار بعض الدبلوماسيين ومنهم الممثل الأميركي الخاص لسورية جيمس جيفري شكوكا بشأن الأرقام الرسمية للإصابات المنخفضة نسبيا.

ويخشى الأطباء وجماعات الإغاثة أن يؤدي تدهور البنية التحتية الطبية، التي دمرها الصراع المستمر منذ تسع سنوات، إلى تفشي المرض بشكل أكثر خطورة يصعب احتواؤه.

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