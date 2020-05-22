الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جمهورية القمر لتعزيز جهود مكافحة «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية القمر المتحدة، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، سعيد محمد سعيد المقبالي: «إن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين، والتزام دولة الإمارات الكامل بمساعدة الدول الإفريقية في مكافحة (كوفيد-19)».

وأضاف أن «هذه المساعدات ستدعم جهود العاملين في الخطوط الأمامية الذين يقدمون أروع نماذج التضحية، ويقودون بشجاعة جهود مكافحة الوباء، وستعزز من إمكاناتهم في الحد من انتشاره».

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 634 طناً من المساعدات لأكثر من 53 دولة، استفاد منها نحو 634 ألفاً من المهنيين الطبيين.

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