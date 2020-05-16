الإمارات الأولى عربياً تحقيقاً للأمن الصحي خلال جائحة «كورونا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً متقدماً بين دول المنطقة والعالم الأفضل في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تخطى عدد المصابين به حاجز الأربعة ملايين ونصف المليون أخيراً، فيما تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به حاجز الـ300 ألف وفاة.

ورتب مركز الأبحاث البريطانيDeep Knowledge Group( (DKG أكثر من 100 دولة في العالم من حيث فعاليتها في التعامل مع الفيروس.

وكشف التصنيف، الذي أصدره المركز، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً، تليها الكويت حيث احتلت المرتبة الثانية عربياً والـ24 عالمياً بين الدول الأكثر كفاءة في تحقيق الأمن الصحي خلال الجائحة.

كما جاءت الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً في كفاءة معالجة المصابين بـ«كورونا».

وحسب تصنيف مركز الأبحاث البريطاني تصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي القائمة تلتها دول، ألمانيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والصين، ونيوزيلاندا، وتايوان، وسنغافورة، واليابان.

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