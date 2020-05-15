ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونغرس

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب نداء إلى استدعاء سلفه باراك أوباما إلى الكونغرس ليدلي إفاداته فيما سماه ترامب «أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة».

وذكر ترامب الخميس في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «لو كنت سيناتورا أو عضوا في الكونغرس لكان أول شخص كنت سأستدعيه لإدلاء الشهادات حول أكبر جريمة سياسية وفضيحة في تاريخ الولايات المتحدة هو بالتأكيد الرئيس السابق أوباما».

ولم يكشف ترامب عما يعتبره «أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة»، لكنه سبق أن وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى إدارة أوباما، متهما إياها بفتح تحقيق غير مشروع بحقه أواخر 2016-أوائل 2017.

وشدد ترامب على أن أوباما كان «على دراية تامة بشأن كل شيء»، وحث السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام على الكف عن الإدلاء بالكلام الفارغ واعتبار أوباما «السيد الشاب الطيب» واستدعائه.



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