خبير بـ"الصحة العالمية": توصلنا للتركيب الجيني لـ"كورونا" ولا علاج قبل عام

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قال استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، إن هناك عدد كبير من الأماكن الصحية تجري أبحاث على عدد من الضحايا، ودخل منها إلى المرحلة الثالثة في التجريب، ولكن هذا لا يعني أنه من الممكن أن نصل الى لقاح في وقت قريب، مشيرًا إلى أن كل تلك اللقاحات مازالت تحت التجربة ولم يتم التوصل الى نتائج نهائية إيجابية.

وأضاف الخولي الخبير في المنظمة في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز" المصرية، اليوم الاثنين، أنه يتم تجربه كل الاحتمالات على أكثر من مركز بحثي، واللقاح الذي يثبت فعاليته وقوته هو الذي سيتم اعتماده وتصنيعه، موضحاً أن المراحل التجريبية سواء الثانية أو الثالثة تستغرق وقتًا كبيرًا، متابعًا: "ليس من المتوقع الوصول إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا قبل عام من الآن".

وأوضح، أنه من الصعب التحكم في زمن للتجارب العلمية في زمن محدد، منوهًا أنه من الوارد إعادة بعض التجارب بزيادة أو تقليل نسبة من العناصر في اللقاحات، وبالتالي فأن فترة العام المتوقع للوصول للقاح فيها هو الحد الأدنى وليس الحد الأقصى، موضحًا أنه في الظروف العادية عند اكتشاف فيروس جديد فأنه اللقاح الجديد يستغرق عدة أعوام للوصول لمصر.

وأكد، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا من نفس عائلة فيروس سارس، الذي لم يضعف مع مرور الوقت ولكن طريقة انتشاره منذ البداية كانت مختلفة والقضاء عليه كان بسبب تضامن العالم كله الذي استطاع أن يقضي عليه بسبب طريقة انتشاره، موضحًا أن فيروس كورونا من الصعب جدًا الرهان بأنه سيضعف في المستقبل القريب، وأن أكثر ما يجعله أكثر خطورة هو تحوره وتطوره بشكل سريع.

وتابع الخولي أنه من المهم في تلك الفترة لمواجهة فيروس كورونا هو جهاز المناعة وما نتبعه من اجراءات وقائية واحترازية، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى التركيب الجيني لكورونا.

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