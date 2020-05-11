الإمارات ترسل مساعدات إلى 3 دول لدعمها في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، ثلاث طائرات تحتوي على 19 طناً من المساعدات والإمدادات طبية إلى سيراليون والنيجر ومالي، لتعزيز جهود الدول الثلاث في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على ستة أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 6000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والسفير غير المقيم في مالي، يوسف سيف آل علي: «تعتبر مالي شريكاً مهماً لدولة الإمارات في الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة (كوفيد-19) في جميع أنحاء إفريقيا، وستوفر المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة إلى مالي الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية».

وأضاف أن «دولة الإمارات تقف إلى جانب مالي في هذه اللحظة الصعبة، وهي على ثقة من أن العالم قادر على تجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون متعدد الأطراف وتضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد».

وفي سياق متصل، أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على ستة أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 6000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في تشاد، عامر المنهالي: «تأتي المساعدات المقدمة إلى النيجر كجزء من جهود دولة الإمارات لضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء إفريقيا، خصوصاً دول الساحل الإفريقي، على معدات الحماية الشخصية اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم في الصفوف الأمامية لمكافحة (كوفيد-19)».

إلى ذلك، أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في السنغال، عمر المهيري: «تلتزم دولة الإمارات بمساعدة شركائها في جميع أنحاء إفريقيا في الجهود الحثيثة لمكافحة فيروس (كوفيد-19)، ومن شأن المساعدات المقدمة إلى سيراليون أن تعزز من قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة هذا الفيروس، من خلال تزويدهم بالحماية والمعدات اللازمة لضمان سلامتهم».

يشار إلى أن دولة الإمارات، قدمت حتى أمس، أكثر من 479 طناً من المساعدات لأكثر من 44 دولة، استفاد منها نحو 479 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

المساعدات توفر الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية، وتعزّز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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طناً من المساعدات قدّمتها الإمارات إلى أكثر من 44 دولة.

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