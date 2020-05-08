الإمارات والسعودية ترحبان بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت دولة الإمارات بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن أمنياته بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، وأن يعزز ذلك استقرار العراق وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات الشعب العراقي.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات وتطلعها إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي الرياض رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، متمنيةً له كل التوفيق في قيادة الحكومة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن دعم المملكة ووقوفها مع العراق الشقيق واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات كافة، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news