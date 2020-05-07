منظمة الصحة: «كورونا» قد يقتل 190 ألفا في إفريقيا في عامه الأول

المصدر: نيروبي - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن فيروس كورونا المستجد قد يودي بحياة ما يتراوح بين 83 ألفا و190 ألف شخص ويصيب ما بين 29 مليونا و44 مليون شخص في إفريقيا في عامه الأول إذا لم يتم احتواؤه.

وجاءت هذه التوقعات ضمن دراسة جديدة أجرتها المنظمة عن إفريقيا استنادا إلى افتراضات بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء، وهو ما قالت مديرة المنظمة الإقليمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إنه ليس الواقع لحسن الحظ.

وفرضت معظم دول القارة قيودا على التجمعات في الأماكن العامة والسفر الدولي وحظر التجول ضمن إجراءات أخرى لكبح انتشار الفيروس.

واجتاح الفيروس إفريقيا متأخرا عن القارات الأخرى ومعدلات انتشاره هناك أبطأ من غيرها. لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا قد يتحول إلى تفش طويل الأمد يستمر لسنوات.

وقالت مويتي في تصريح منفصل «قد يصبح كوفيد-19 جزءا ثابتا من حياتنا خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ حكومات عديدة في المنطقة نهجا وقائيا. نحتاج للفحص والتتبع والعزل والعلاج».

تغطي دراسة منظمة الصحة العامة 47 دولة فقط ضمن منطقة إفريقيا لدى المنظمة وليس القارة بأسرها. ويستثني مفهوم المنظمة الإقليمي لإفريقيا كلا من جيبوتي والصومال ومصر وليبيا وتونس والمغرب.

وحتى مساء الخميس، سجلت هذه الدول السبع والأربعين 35097 حالة إصابة بالفيروس و1231 وفاة وفقا لإحصاء يستند إلى تصريحات الحكومات وبيانات منظمة الصحة العالمية.

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