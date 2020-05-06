الإمارات: القضاء على «كورونا» بالإرادة القوية والعمل الجماعي

المصدر: أبوظبي - وام

ممثلاً عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شارك وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، في القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز التي عقدت، أول من أمس، للتنسيق حيال أنجع سبل مواجهة وباء «كورونا المستجد»، وتحقيق الاستجابة الفاعلة في مواجهة هذا التحدي العالمي.

وشهدت القمة، التي عقدت عبر تقنية الفيديو عن بعد، تحت شعار «متحدون في مواجهة وباء كورونا»، وبدعوة من رئيس أذربيجان رئيس الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز، إلهام علييف، مشاركة عدد من رؤساء الدول، وممثلين عن أكثر من 30 دولة.

وعرض العويس، خلال هذا الاجتماع الاستثنائي، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإمارات في مواجهة هذه الجائحة العالمية، مؤكداً أن التضامن العملي مع الشعوب والحكومات الصديقة، من دون تمييز بين الموقف الإنساني والموقف السياسي، كان إحدى الركائز الحضارية والأخلاقية لجهود الإمارات، وعماد المبادرات الإنسانية التي نفذتها الدولة منذ بداية هذه الجائحة.

وأشار إلى مد الإمارات يد العون والمساعدة إلى نحو 43 دولة، وإرسالها أكثر من 472 طناً من المساعدات الطبية، لافتاً إلى أن الإمارات، عملت جاهدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها، للاستجابة السريعة بنقل أكثر من 80% من مساعداتها الطبية والصحية إلى أكثر من 98 دولة حول العالم.

وشدد العويس على أن الإمارات تؤكد عبر هذا المنبر «الدعوة إلى تعاون دولي مكثف، لاحتواء الوباء وإلحاق الهزيمة به، من خلال تبادل المعلومات والمعرفة العلمية».

وأكد على «رؤية الإمارات وإيمانها بأن القضاء على هذه الجائحة يتطلب من دولنا الإرادة القوية، والعمل الجماعي المخلص، والوعي بمتطلبات المرحلة، وتعزيز التعاون على المستويات كافة».

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