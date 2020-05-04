الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار «كوفيد - 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على خمسة أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 5000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا، سفير غير مقيم لدى جمهورية بوتسوانا، محش سعيد الهاملي، إن «تقديم المساعدات اليوم يؤكد استمرار مشاركة دولة الإمارات بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة (كوفيد- 19)، ويأتي في إطار تعزيز القدرات الطبية لعدد كبير من الدول الصديقة مثل بوتسوانا».

وأضاف أن المساعدات المرسلة إلى بوتسوانا ستعزز إمكانات العاملين في مجال الرعاية الصحية في بتسوانا، وستمكنهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار الفيروس.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 353 طناً من المساعدات لأكثر من 35 دولة، استفاد منها نحو 353 ألفاً من المهنيين الطبيين.

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