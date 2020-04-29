أمل جديد للقضاء على فيروس كورونا.. دواء "أناكينرا" قيد التجارب

المصدر: إعداد: مكي معمري "فرانس انفو"

بينما أودى فيروس "كورونا" المستجد بحياة أكثر من 20 ألف شخص، في فرنسا، فإن تحديد العلاجات القادرة على كبح المرض بات حالة طارئة للصحة العامة.



ويسعى المستشفى الجامعي في مدينة "تور"، من خلال دراسة أطلق عليها اسم "أناكوندا-كوفيد 19"، لاختبار فعالية دواء موجود بالفعل، وهو "أناكينرا -anakinra".



وبعد أقل من شهر من بدء الحجر الصحي، لا يزال البحث بعيداً عن علاج الفيروس. وفي تور، بدأ الباحثون دراسة جديدة في 27 أبريل، تهدف إلى تحديد "فعالية وتحمل أناكينرا في البالغين الذين يعانون من كورونا مع تفاقم أعراض الجهاز التنفسي".

ويشرف على دراسة "أناكوندا-كوفيد 19" فريق قسم الطب الباطني، بقيادة البروفيسور، فرانسوا مايوت، ومن المتوقع أن تضم 240 مريضاً، من 47 مركزاً عاما وخاصاً، وستستمر ، على مدار الأشهر الأربعة المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت وحدة البحث والإنعاش وقسم العناية المركزة والإنعاش في المستشفى، تشارك بالفعل في دراسة أولى عن "الهيدروكورتيزون"، الذي يمكن أن يساعد، أيضاً، في تنظيم "الاستجابة المناعية".



كيف تتم الدراسة السريرية

1. يوافق المرضى كتابياً. وبالنسبة لدراسة "أناكوندا-كوفيد 19"، المرضى من الرجال والنساء البالغين الذين تم إدخالهم، بالفعل، إلى المستشفى بسبب أعراض الفيروس الشديدة.



2. ينقسم المرضى عشوائياً إلى مجموعتين متساويتين في العدد. ويتم اختبار العلاج على واحدة فقط من المجموعتين، بينما يتم تصنيف المجموعة الأخرى على أنها "مجموعة مراقبة".



3. مدة خضوع المريض للدراسة 28 يوماً. ويتم قياس العديد من المتغيرات لكل مريض؛ في اليوم الأول، والثالث، والعاشر، و14، و28. وإذا خرج المريض من المستشفى في هذه الأثناء، يمكن أخذ عينات الدم في المنزل.



4. يتلقى المرضى المشمولون في الدراسة العلاج بما في ذلك ال"أناكينرا"، لمدة عشرة أيام. وتم تطوير طريقة الحقن الوريدي وقياس الجرعة من قبل لجنة علمية تتكون من خبراء الفيروسات وهذا الدواء.



5. بمجرد أن تشمل الدراسة نصف المرضى (60 لكل مجموعة)، تقوم لجنة المراقبة المستقلة بإجراء تحليل مؤقت، وهذا يهدف إلى تحديد ما إذا كان يمكن إيقاف الدراسة في وقت مبكر أم لا.

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