أطفال إسبانيا إلى الهواء الطلق بعد 6 أسابيع من العزل

المصدر: مدريد - وكالات

بعد ستة أسابيع احتجزوا خلالها في منازلهم، يمكن للأطفال الإسبان الخروج للهو في الشارع الأحد واستنشاق الهواء العليل، بفضل أول خطوة لتخفيف إجراءات الإغلاق والتي تُعتبر من بين الأقسى عالميًا في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ د الذي أودى بحياة أكثر من مئتي ألف شخص في العالم.

وينتظر الأطفال ذلك منذ فترة طويلة. وقال ميغيل لوبيز، وهو أب لطفلين (6 و 3 أعوام) يعيش في شقة في أحياء مدريد الشمالية الغربية، «استيقظ الأطفال باكرا وهم يسألون متى سنخرج الى الشارع؟».

وأضاف «إن ذلك يعد بالنسبة لهم بمثابة رحلة. إنه أكثر شيء مسلي لهم منذ شهر».

لكن هذا الأب (40 عاما)، الذي يعمل في وكالة إعلانية، لم يبدأ الرحلة بعد.

والأحد، استيقظ القليلون باكرا وبدت شوارع مدريد مهجورة إلا من بعض المارة الذين ينزهون كلابهم وذلك، عندما حان وقت الخروج المسموح به.

وعلى عكس معظم البلدان الأخرى، لم تسمح إسبانيا، ثالت البلدان تضررا بعد الولايات المتحدة وإيطاليا مع تسجيل 23 ألف وفاة، للأطفال بالخروج في أيّ ظرف منذ فرض الإغلاق في 14 مارس.

لكن مع تراجع الوباء، تغيّرت القواعد وسمح للأطفال دون 14 عاما بالخروج ساعة يوميًا بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء برفقة أحد الوالدين، الذي يسمح له باصطحاب ثلاثة أطفال كحد أقصى، للمشي أو اللعب في منطقة لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن المنزل،

بينما أبقيت الحدائق مغلقة.

وحذرت الحكومة من الذهاب إلى الحديقة أو اللعب مع أطفال آخرين، مؤكدة على الالتزام بالمسافات الآمنة والتزام إجراءات النظافة الصارمة.

ويمكن لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا الخروج لنفس الأسباب المصرح بها للكبار، مثل الذهاب لشراء الطعام أو نزهة الكلب.

ولكن لن ينتظروا طويلاً كي يسمح لهم، مثل البالغين، بالمشي أو ممارسة الرياضة.

ومددت إسبانيا التي يخضع سكانها منذ 14 مارس لإجراءات عزل صارمة جدا، هذه التدابير إلى التاسع من مايو، وسيعرض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء خطة لتخفيف الإجراءات اعتبارا من منتصف مايو.



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