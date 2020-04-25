الاستهلاك بكميات كبيرة واستنزاف الموارد أسهما في ظهور الأوبئة

المصدر: ترجمة:مكي معمري عن «فورين أفيرز»

ستعتمد فاعلية إجراءات الحماية ضد الأوبئة، في المستقبل، على طريقة تفكيرنا في مصدرها. وفي حين لا يمكن توقع الأوبئة، مقارنة بالكوارث الطبيعية وأعمال الإرهاب؛ فإن أفضل ما يمكن للمجتمع القيام به، في هذه الحالة، هو الأمل في الأفضل والاستعداد للأسوأ. ويوصي بيل غيتس بالبحث، وتطوير اللقاحات، وتعبئة الجنود والعاملين الطبيين. ويقترح المستشار البيولوجي السابق، في البيت الأبيض، راجيف فينكايا، فرض حظر دائم على تجارة الحيوانات البرية، وتحسين مراقبة الأمراض. وتدعو السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارين، إلى مزيد من التمويل لوكالات الصحة الحكومية.

لكن مجموعة واسعة من التدخلات، التي يحتمل أن تكون أكثر فاعلية ودائمة، تصبح ممكنة عندما يتم فهم الأوبئة من زاوية مختلفة؛ ليس ككوارث مدمرة، لكن بدلاً من ذلك كأحداث محتملة الوقوع. وهذا يعني أنه يمكن للبشر أن يفعلوا المزيد لتجنب الأوبئة، والحد من خطر اندلاع مسببات الأمراض في أجسامنا، في المقام الأول، وتقليل احتمالية انتشارها. لكن القيام بذلك سيتطلب إعادة هيكلة أساسية للاقتصاد العالمي وأسلوب الحياة الحالي، الذي يعتمد على تسريع استهلاك الموارد الطبيعية.

مواطن جديدة

منذ عام 1940، تسببت المئات من الفيروسات المسببة للأمراض الجديدة في تفشي المرض حول العالم، ومعظمها يعود إلى أجسام الحيوانات. والفيروسات التاجية الجديدة هي الأحدث، ومن غير المرجح أن تكون الأخيرة. وساعد التوسع الصناعي، مدفوعاً بالاستهلاك على نطاق واسع، العديد من مسببات الأمراض الجديدة اليوم إلى الظهور. ويزيد التصنيع احتمالية أن تجد الفيروسات الحيوانية طريقها إلى الأجسام البشرية، من خلال توفير الفرص لها للانتشار في المدن النامية، وتسهيل انتقالها إلى السكان المعرضين للإصابة في جميع أنحاء العالم.

وتصبح الفيروسات مُسببة للأمراض عندما يمكنها استعمار مواطن جديدة، والتغذي على أنسجة المضيف الجديد، قبل أن يتمكن هذا المضيف من تكوين استجابة مناعية مستهدفة. إن الفيروسات الأكثر نجاحاً في استعمار الأجسام البشرية، هي تلك التي تعيش داخل أجسام الحيوانات، خصوصاً الثدييات مثل: الخفافيش والخنازير والطيور؛ التي هي بمثابة خزانات لمُسببات الأمراض البشرية لآلاف السنين.

تاريخياً.. قامت الفيروسات الحيوانية بتوغلات بطيئة في جسم الإنسان؛ ولكي تنتقل جرثومة حيوانية من مضيفها البري إلى إنسان، يجب أن يدخل النوعان في اتصال وثيق وطويل الأمد. علاوة على ذلك، من أجل إحداث جائحة، يجب أن يصل هذا الفيروس إلى أعداد كافية من المواطن البشرية المعرضة، غالباً عن طريق نقلها إلى مجموعات كبيرة وبعيدة. وفي عالم ما قبل الصناعة، كانت هذه الفرص نادرة. قبل بضع مئات من السنين، فقط، كانت الغابات والأراضي الرطبة تهيمن على العالم. وكانت المراكز الحضرية قليلة، وكان النقل بينها بطيئاً وغير متوافر. وتُقدِّر دراسة أجريت عام 2010 أن معظم سطح الكوكب كان برياً أو شبه بري عام 1700. وقد وفرت هذه الظروف فرصاً قليلة نسبياً للفيروسات الحيوانية للتحول إلى مسببات الأمراض البشرية، ومن ثم التسبب في أوبئة.

تحول المشهد

لكن مع توسع الأنشطة الصناعية تحول المشهد؛ واليوم تسيطر المستوطنات والأنشطة البشرية على أكثر من نصف أراضي الكوكب. وهذا الانكماش في الأراضي، يجبر على الاكتظاظ في البلدات والمدن والمزارع والمناجم، ما يزيد احتمالات اتصال فيروس حيواني بجسم بشري. كما دفع الاستهلاك البشري، وليس النمو السكاني، إلى هذه التغيرات في استخدام الأراضي. وتضاعف عدد السكان على مدى السنوات الـ50 الماضية، لكن تضاعف استهلاك الموارد الطبيعية للكوكب ثلاث مرات.

تقليدياً.. يستهلك الأشخاص، الذين يعيشون في البلدان الصناعية ذات الدخل المرتفع، معظم الموارد الطبيعية في العالم. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة التدوير وزيادة الكفاءة، فإن هؤلاء السكان يستهلكون أكثر من 13 ضعف نصيب الفرد، من السكان الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل. ومنذ عام 2000، أدى ارتفاع دخل الأسرة العالمي إلى جعل الناس في البلدان المتوسطة الدخل، مثل: الصين والهند، من المستهلكين الرئيسين أيضاً. وبدلاً من الاعتماد على المواد الغذائية من مصادر محلية والأطعمة المصنعة بشكل مقبول، تشتري الأسر الأكثر ثراء المزيد من المنتجات الحيوانية، التي تتطلب موارد ومجهوداً أكبر بكثير من إنتاج الأطعمة النباتية.

توسع استعماري

تمتلك المناطق الاستوائية تنوعاً بيئياً أكبر من المناطق المعتدلة، لكنها تعاني أنظمة مراقبة ورعاية صحية محدودة، والتي يمكنها اكتشاف الأمراض واحتواؤها. وليس من المستغرب أن يتفشى اثنان من أكبر مُسببات الجائحة (الكوليرا) و(فيروس نقص المناعة)، خلال فترة التوسع الاستعماري في المناطق الاستوائية. وكان تفشي الكوليرا مدفوعاً بانتشار زراعة الأرز بالأراضي الرطبة في بنغلاديش، في حين ظهر فيروس نقص المناعة بعد أن توسعت مدينة «ليوبولدفيل» إلى أدغال الكونغو البلجيكية، أوائل القرن العشرين.

ففي الصين، أدى الازدهار المتزايد للطبقة الوسطى إلى زيادة الطلب على مطبخ «يواي» الفاخر، الذي يتركز حول استهلاك الحيوانات البرية النادرة والغريبة. وبناءً على ذلك، نمت أسواق الحيوانات الحية أو «الرطبة»، حيث تباع هذه الحيوانات البرية، وفقاً لذلك. وفي جنوب شرق آسيا، أدى ارتفاع المداخيل إلى زيادة استهلاك لحم الخنزير، ونمو مزارع تربية هذا الحيوان. وأدى التوسع في تربية الخنازير، في ماليزيا، إلى انتقال فيروس «نيباه» من الخفافيش إلى الخنازير، ثم إلى البشر عام 1998. وبالمثل، أدى التوسع في تربية الخنازير، بالصين، إلى ظهور متكرر لأشكال شديدة الخطورة من فيروسات إنفلونزا الطيور، والفيروسات المقاومة للمضادات الحيوية.

البشر ليسوا الضحايا الوحيدين للأمراض الجديدة، إذ تتآكل الحدود بين المواطن. وقد انتقلت الفيروسات من البشر إلى الحيوانات. ومنذ أواخر التسعينات، قضى نوع من الفطريات، ينتشر عن طريق البشر، على الكثير من البرمائيات، حول العالم.

نشاط صديق للبيئة

ساعدت زيادة شهية الإنسان، وتزايد التصنيع، على تدفق مستمر من الفيروسات المسببة للأمراض، ابتداءً من «الكوليرا» و«إيبولا» إلى «سارس» و«كورونا» الحالي. ويتطلب منع هذه المُسببات للأمراض من الظهور والانتشار، ترويض المحركات الأساسية التي تسمح لها بذلك.

وسيكون الاستهلاك بكميات كبيرة مستحيلاً دون استهلاك واسع للوقود الأحفوري، الذي يشغل الآلات التي تقطع الغابات، ويوفر الأسمدة للمزارع الاصطناعية، ويغذي الطائرات التي تنشر مسببات الأمراض في جميع أنحاء العالم، تماماً كما يزيد انبعاثات الكربون في الجو. وبالتالي، سيكون منع الوباء التالي مستحيلاً، دون سياسات أكثر خُضرة.

حتى الآن، الخسائر المتزايدة لأزمة المناخ وللآلاف من حالات الانقراض، الناجمة عن تدمير المواطن، لم تقنع القادة السياسيين بتبني الاستهلاك المستدام للطاقة والموارد الطبيعية الأخرى.

ربما ستقنعهم المقابر الجماعية التي تم حفرها لدفن ضحايا «كوفيد-19»، والدمار الاقتصادي الذي يعانيه عشرات الملايين ممن فقدوا مصادر رزقهم، بسبب عمليات الإغلاق. وإذا كان الأمر كذلك، فقد تمثل جائحة «كورونا» فرصة فريدة لإحداث تغييرات جذرية في نمط الحياة، يمكن أن تنقذ الأرواح، وسبل العيش، والكائنات البرية، ونظمنا البيئية المشتركة.

سونيا شاه: كاتبة ومحللة سياسية

- الانكماش في الأراضي يجبر على الاكتظاظ في البلدات والمدن والمزارع والمناجم، ما يزيد احتمالات اتصال فيروس حيواني بجسم بشري. كما دفع الاستهلاك البشري، وليس النمو السكاني، إلى هذه التغيرات في استخدام الأراضي.

- منذ عام 2000، أدى ارتفاع دخل الأسرة العالمي إلى جعل الناس في البلدان المتوسطة الدخل، مثل: الصين والهند، من المستهلكين الرئيسين. وبدلاً من الاعتماد على المواد الغذائية من مصادر محلية، تشتري الأسر الأكثر ثراء المزيد من المنتجات الحيوانية.