الجامعة العربية: إسرائيل توظف أزمة «كورونا» من أجل تحقيق مخططاتها

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قالت الحكومة الفلسطينية، أمس، إن إسرائيل تقدم تعقيدات لا مساعدات في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، فيما ناشد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط المجتمع الدولي بذل الجهود من أجل حمل إسرائيل على مراجعة سياستها الخطيرة بتوظيف الأزمة الحالية الخاصة بتفشي فيروس كورونا من أجل تحقيق مخططاتها بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية.

ووجّه أبوالغيط رسائل، أمس، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حول خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل وباء كورونا، خصوصاً في ضوء مؤشرات متواترة.

وقال أبوالغيط إنه لابد من مراجعة تلك السياسات الخطيرة لضمان عدم انزلاق الأوضاع في فلسطين أو في مخيمات اللاجئين خارجها إلى ما هو أسوأ وأخطر، خصوصاً جراء الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لوباء كورونا. وحذر أبوالغيط في رسائله من توجه خطير وواضح لدى الزعامات الإسرائيلية، خصوصاً من حزب الليكود، باستغلال الظرف العالمي الطارئ والمتعلق بمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19)، من أجل تكثيف التوسع في البؤر الاستيطانية ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض، خصوصاً في القدس الشرقية ومحيطها.

من جانبها، قالت الحكومة الفلسطينية إن «إسرائيل تقدم لنا تعقيدات لا مساعدات» في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، إن «الاحتلال الإسرائيلي يمارس البطش والغطرسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويحاول ضرب المناعة الوطنية والصحية».

وأشار ملحم إلى حالات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في ظل تفشي فيروس كورونا، وفتحها الأنفاق لتهريب العمال منها.

وأضاف أن «القيادة الفلسطينية تواصل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتشرح لهم كيف أن الاحتلال يجد في الجائحة فرصة للبطش بالشعب الفلسطيني وزيادة الأعباء عليه». جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزء الشرقي من مدينة القدس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 308 حالات.

ملحم: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتفتح أنفاقاً لتهريب العمال.