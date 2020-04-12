«كورونا».. مستجدات وتداعيات من الصين إلى أميركا

المصدر: باريس - أ. ف.ب

في ما يلي آخر مستجدات وتداعيات فيروس كورونا المستجدّ الذي أدى إلى وفاة أكثر من 109000 آلاف شخص حول العالم:

عدد قياسي من الإصابات بالصين:

أعلنت الصين الأحد عن 97 إصابة «مستوردة» جديدة، أي لوافدين من الخارج، بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة منذ أوائل مارس وبدء تسجيل هذه الإصابات.

وتمت السيطرة على الوباء في جميع أنحاء البلاد بشكل عام، لكن السلطات الصحية في شنغهاي أشارت إلى وصول 51 صينيا مصابين بوباء كوفيد-19 في الرحلة نفسها القادمة من روسيا.

20 ألف وفاة في أميركا:

أدى الوباء إلى وفاة ما لا يقل عن 20608 أشخاص في الولايات المتحدة التي باتت تسجل أعلى عدد وفيات في العالم. وسجلت أيضا في هذا البلد أكبر عدد إصابات (530006)بحسب الأرقام الأخيرة لجامعة جونز هوبكنز.

75 ألف وفاة في أوروبا:

تسبب الوباء في العالم بوفاة ما لا يقل عن 109300 شخص منذ ظهوره في الصين في ديسمبر بحسب حصيلة لفرانس برس وضعت استنادا إلى مصادر رسمية الأحد.

وتم تسجيل أكثر من مليون و780640 حالة رسميا في 193 بلدا منذ تفشي الوباء.

ومع 75011 وفاة (من أصل 909700 حالة) تعد أوروبا القارة الأكثر تأثرا. فقد سجلت إيطاليا 19468 وفاة وإسبانيا 16972 وفاة وفرنسا 13832 وبريطانيا 9875.

وبعد تراجع لثلاثة ايام متتالية، عاد العدد اليومي للوفيات في إسبانيا إلى الارتفاع الأحد (619 وفاة خلال 24 ساعة).

مخاطر ركود تاريخي:

قد تشهد جنوب آسيا (الهند وبنغلادش وباكستان وأفغانستان...) هذا العام أسوأ أداء اقتصادي خلال أربعين عاما ما سيضر بجهود مكافحة الفقر في المنطقة كما ذكر البنك الدولي الأحد.

عيد فصح في كنائس خالية:

دعا البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الفصح الأحد إلى «خفض» أو حتى «إلغاء» ديون الدول الفقيرة وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، موجها نداء من أجل تضامن أوروبا في وجه تفشي فيروس كورونا المستجد.

تمديد العزل:

ومدد لبنان تدابير العزل المعمول بها حتى 26 أبريل.

وفي سورية ستبقى المدارس والجامعات مغلقة حتى 2 مايو.

ومددت الأرجنتين حتى 26 أبريل تدابير العزل في المدن الكبرى لكنها تدرس احتمال تخفيفها في المناطق الريفية.

وفي كندا أقر البرلمان برنامجا لدعم الأجور، والذي يعد بأنه أكبر إجراء اقتصادي في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، لمساعدة الشركات وموظفيها على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.

من جهتها أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص 200 مليون جنيه(227,6 مليون يورو) إضافية للدول النامية للتصدي لوباء كوفيد-19 «تفاديا لتفشي الفيروس مجددا في بريطانيا».