الإمارات ترسل مساعدات إلى إيطاليا لدعمها في مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقال سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، عمر عبيد الشامسي، إن «دولة الإمارات التزمت منذ تأسيسها بنهج العطاء للدول والشعوب في المحن والأزمات، وقد أكدت أزمة فيروس كورونا المستجد ثبات هذا النهج وفاعليته وتجلى ذلك في الجهود التي قامت بها في عدد من الدول التي انتشر فيها الوباء، والتي تعكس أصالة النهج الإنساني في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة».

وأضاف أن «هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت يد العون إلى أنحاء كثيرة من العالم شملت التعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تزويد عدد من الدول من بينها الصين وإيران وأفغانستان وباكستان وسيشل بالمواد الطبية اللازمة ومواد الإغاثة والضروريات، وأشكال الدعم كافة لتجاوز هذه الأزمة».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن «هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات تعتبر رمزاً للتضامن بين البلدين ومساعدة مهمة للأطباء والممرضين والطاقم الصحي، ونقدّم الشكر باسم الشعب الإيطالي لحكومة دولة الإمارات وشعبها، لأنه بفضل هذه المبادرة سيتمكن الآلاف من حماية أنفسهم وإنقاذ أرواح العديد من المصابين».

- إيطاليا تقدم الشكر إلى الإمارات، وتؤكد أن هذه المنحة رمز للتضامن بين البلدين.