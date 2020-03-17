إسرائيل تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 304

المصدر: القدس المحتلة - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 304 حالات.



وفرضت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، قيودا أكثر صرامة على كل من القطاعين العام والخاص، للسيطرة على انتشار المرض.



وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي، أن القطاع العام سيعمل وفقًا لإطار طارئ مع منح جميع العاملين في الحكومة والسلطات المحلية إجازة مدفوعة حتى نهاية عطلة عيد الفصح، باستثناء أولئك الذين يعتبر وجودهم مهما لاستمرار الأعمال.



وسيُطلب من شركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها عن عشرة موظفين تقليل عدد الموظفين الموجودين في مكان العمل بنسبة 70%.



وأضاف نتنياهو أن الحكومة ستوافق أيضاً على استخدام مجموعة من "الأدوات الرقمية" لمراقبة انتشار الفيروس لفترة أولية مدتها 30 يوماً.