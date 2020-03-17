مصرع مهندس الانقلاب الحوثي في مواجهات داخلية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء بوقوع اشتباكات بين عناصر حوثية - حوثية، بالمدينة، ما أدى إلى مصرع القيادي الحوثي البارز یحیى الشامي وثلاثة من القيادات الأخرى.

وذكرت المصادر أن مهندس الانقلاب الحوثي ونائب القائد الأعلى للقوات الحوثية يحيى الشامي، قتل في مواجهات بين عناصره وعناصر تتبع رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للميليشيات وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد الحوثي، الليلة قبل الماضية في العاصمة صنعاء، في إطار صراعات أجنحة الحوثي العليا.

وكانت قیادات حوثیة قد قتلت إثر خلافات تطورت فی ما بینھا إلى اشتباكات مسلحة واغتيالات وتصفيات شهدتها أجنحة الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء طالت شقيق عبدالملك الحوثي، إبراهيم الحوثي.