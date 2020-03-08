السعودية: تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بدءاً من الاثنين

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غد الإثنين حتى إشعار آخر وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة ، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ومنع دخوله وانتشاره والحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القرار يشمل مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

ووجه وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وتباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية "Vschool.sa"، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى "منظومة التعليم الموحدة".

ويتم توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة "عين" التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية، ورابط اليوتيوب : www.youtube.com/dorosien .

وأوضحت وزارة التعليم في المملكة أن قرار تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة التعليم قد علّقت أمس الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف مدة أسبوعين.

وبالنسبة إلى محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في بيان إنّ قرار تعليق الدخول والخروج من المحافظة يأتي "لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الإحدى عشرة ... الحاملة لفيروس كورونا الجديد هي من سكان محافظة القطيف".

وبحسب البيان، فإنّ "الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة".

وذكر البيان أنه سيتم السماح لسكان القطيف بالعودة إلى منازلهم، بينما سيتم وقف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة كافة باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والمرافق الرئيسة لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الأحد أن سبعا من الإصابات الـ11 المسجلة بفيروس كورونا المستجد تتعلق بأشخاص وافدين من إيران.