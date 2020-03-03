بدعم من الإمارات.. إيصال إمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية إلى إيران

المصدر: دبي - وام

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات ومعدات طبية لإيران، في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ونقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية 7.5 أطنان من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران، أمس.

وعبّر مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسيوس، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة دولة الإمارات، على الدعم المقدم من خلال توفير طائرة مكنت فريق خبراء المنظمة والإمدادات الطبية من الوصول بنجاح، أمس، إلى إيران في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن الفريق سيعمل مع السلطات الصحية في إيران على مراجعة جهود الاستعداد والاستجابة المستمرة، وزيارة المرافق الصحية المعنية والمختبرات، والاتفاق على تدابير الرقابة ذات الأولوية. وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة التي من شأنها مساعدة نحو 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران، حيث تعتبر المدينة أكبر مركز لوجستي للخدمات الإنسانية ومواد الإغاثة في العالم.

وتتضمن الشحنة أدوات تشخيص مختبري ستستخدم في فحص آلاف الأشخاص وستدعم جهود السيطرة على الفيروس.

وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، سلطان الشامسي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات تضطلع بهذه المهمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تُعد من ضمن أهم مراكز الخدمات الإنسانية في العالم.

من جانبه، أكد مدير الطوارئ الإقليمي بالإنابة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط، ريتشارد برينان، أن المنظمة لم تكن تستطيع القيام بتلك المهمة من دون دعم دولة الإمارات، مضيفاً: «أبلغت إيران عن أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وستساعدها الإمدادات الطبية على احتواء الفيروس، وهذه الشراكة في منتهى الأهمية لمعالجة تلك الأزمة، ونقدر دعم دولة الإمارات لنا في هذه المهمة».

- «الصحة العالمية»: «الإمدادات الطبية ستساعد إيران، ونقدّر دعم دولة الإمارات لنا في المهمة».

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ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران يستفيدون من المساعدات.