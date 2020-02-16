الجامعة العربية و«الجنائية الدولية» تبحثان فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية

المصدر: عواصم ■وكالات

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عدداً من الموضوعات على رأسها توجه المحكمة نحو فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، وانضمام الجامعة العربية إلى قائمة مؤيدي فتح التحقيقات، فيما طالبت فلسطين بتسريع إجراءات التقاضي، وأكدت رفضها محاولات تسييس المحكمة.

وأعرب أبوالغيط - خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن - عن تقديره لتوجه المدعية العامة لإقرار العدالة وصيانة مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية، وأثنى على حرص المدعية على اتباع المسار الإجرائي في هذه القضية، وما عبرت عنه من اعتقادها بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً دعم الجامعة العربية ومساندتها لعمل المدعية.

والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أيضاً مع سكرتير عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، وبحث معه عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية حسب بيان وزعته الجامعة العربية، وقدم أمين عام حلف الناتو دعوة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لزيارة مقر الحلف في بروكسل للتباحث بشأن دعم قنوات التشاور والحوار في ما يتعلق بالتحديات الإقليمية والأزمات التي تواجه الشرق الأوسط.

من جانبه، شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على رفض محاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً بتسريع إجراءات التقاضي فيها، خصوصاً بعد إعلان المحكمة نيتها فتح تحقيقات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب اشتية، خلال لقائه بنسودا، أمس، بضرورة حماية النظام القضائي الدولي من الضغوط التي يتعرض لها من بعض الدول بهدف عرقلة عمله.

وحول صفقة القرن، أعرب رئيس الوزراء عن الرفض الكامل لهذه الصفقة التي أكد أنها تخالف كل القرارات والمواثيق الدولية، ولا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

والتقى اشتية، أيضاً، وفداً ضم 21 عضواً من الكونغرس الأميركي، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، وأطلعهم على أسباب الرفض الفلسطيني لـ«صفقة القرن»، مؤكداً أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأن «الصفقة» لم تلبي الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدّد اشتية، على أن أي حل مستقبلي أو إطلاق محادثات سلام يجب أن يكون من خلال مجموعة عمل دولية، وليس من خلال الولايات المتحدة الأميركية وحدها، مشيراً إلى خطورة القرارات التي أصدرتها الإدارة الأميركية الحالية تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة تصفية مكوناتها وأهمها قضية اللاجئين، بالإضافة إلى تأثير «صفقة القرن» على المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها.

وحذّر رئيس الوزراء الفلسطيني من مخططات إسرائيل لضم غور الأردن ومناطق في الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.

وفي سياق متصل، وقعت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، توكيلاً قانونياً لمكتب محاماة في لندن، وذلك بهدف تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، استجابة لطلب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت ولاتزال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأكد المؤتمر الشعبي أن فلسطين كانت ومازالت دولة ذات سيادة وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين على مر الأزمان، مشيراً إلى أن «هذه السيادة لا تنتفي ولا تنتقص بوقوع الاحتلال أو تغييب سلطة الفلسطينيين على أرضهم».

وتابع أن قرار التحقيق في جرائم الاحتلال هو الخطوة الأولى تجاه محاسبة الاحتلال على جميع جرائمه ومخالفاته المستمرة للقوانين والشرائع الدولية، داعياً المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى توسيع تحقيقاتها في جميع جرائم الاحتلال في فلسطين، من بينها الاعتقالات الإدارية خصوصاً للأطفال والنساء، ونقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة، والنفي والإعدامات خارج القانون والقتل العمد للمدنيين العزل والمتظاهرين، وقصف البيوت والمدارس والمستشفيات، والاعتداءات على أماكن العبادة والمصلين والصحافيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

ودعا المؤتمر الشعبي القيادة الفلسطينية إلى ضرورة استثمار هذا القرار وملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، مطالباً بتكثيف الجهود الفلسطينية في هذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بشكوى أو تحقيق في جريمة واحدة من جرائم الاحتلال، كما ثمن المؤتمر الشعبي كل المواقف المعلنة من جهات فلسطينية وغير فلسطينية، والتي تؤيد هذه الخطوة والدعوة إلى الاستمرار فيها.

ونوه المؤتمر الشعبي إلى ضرورة أن يكون هناك دعم قانوني للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بعملها على أحسن وجه، من خلال تقديم المعلومات والوثائق والدلائل التي من شأنها المساعدة في إنجاز تحقيق شامل وكامل وشفاف في كل جرائم الاحتلال وتقديمها إلى المحاكمة.

- فلسطين تطالب بتسريع إجراءات التقاضي، وتؤكد رفضها محاولات تسييس المحكمة.