الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

منعت إسرائيل، أمس، المزارعين الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم عبر الحدود مع الأردن، كإجراء عقابي ناجم عن الحرب التجارية بين الجانبين.

وقالت وحدة الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، في بيان: «اعتباراً من الأحد لن يُسمح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر اللنبي».

ويأتي القرار الإسرائيلي وفق «كوغات» رداً على «مقاطعة الفلسطينيين لمربّي الماشية الإسرائيليين، التي ألحقت بهم أضراراً بالغة».

من جانبه، أكد وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، أن القرار الإسرائيلي «يتناقض مع كل الاتفاقات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي»، معتبراً أن «القرار سياسي وليس من وزارة الزراعة الإسرائيلية».

وأضاف العطاري أن الهدف من القرار هو «تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني، وسيترك آثاراً كبيرة وسيدفعنا إلى اتخاذ إجراءات جديدة».