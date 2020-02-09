غباش: القضية الفلسطينية من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية الإماراتية

المصدر: عمان - وام

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية الإماراتية، وأن هذا الموقف امتداد طبيعي للمواقف التاريخية الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تشهد صفحات التاريخ على مآثره تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ودفاعه ودعمه المتواصل مادياً ومعنوياً للأشقاء الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم المشروعة، وعلى الدرب ذاته يسير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في تقديم كل الدعم والتأييد لثوابت القضية الفلسطينية، وفق ما قرره ويقرره الفلسطينيون أنفسهم، وبما يخدم تنفيذ قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تنفيذاً أميناً على أرض الواقع.

وثمّن رئيس المجلس الوطني الاتحادي - في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الـ30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد أمس في العاصمة الأردنية عمان حول دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين - الاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع الطارئ من قبل ممثلي إرادة الشعوب العربية. وقال إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مكانة القضية الفلسطينية في قلب ووجدان كل عربي منذ بدأت تلك القضية وحتى الآن، وعلى إدراك البرلمانيين العرب كصوت للشعوب العربية لأهمية التمسك بالعروبة كهوية وتاريخ وحضارة، وبأن البرلمانات العربية ستظل دوماً معيناً وزاداً لحكوماتها وشعوبها في الدفاع عن قيم الحق والعدل والخير.

وأضاف: «لست في حاجة لكي أؤكد أمامكم ما تعلمونه علم اليقين من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نفسها شريكاً للأشقاء الفلسطينيين في توفير كل أوجه الدعم عملياً وفعلياً، كما أن ترحيب دولة الإمارات بأن يقيم على أرضها الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سنوات طويلة، يتمتعون بكل سبل الأمن والأمان، ويعملون في مؤسسات الدولة العامة، كما يعملون في منشآت القطاع الخاص، دليلٌ على مكانة هذا الشعب وقضيته في نفوس كل أبناء الإمارات، وهذا كله واجب علينا، نسعد بالقيام به حباً وتقديراً لهذا الشعب العظيم، وتوافقاً مع سياسة الإمارات الداعمة لكل حقوق أمتنا العربية والإسلامية».

وتابع: «من هذا المنطلق الذي نؤكد فيه على مواقفنا الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، فإننا نقف دوماً مع ضرورة الحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية، الذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية ومترابطة، متمثلة مركزية حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وقرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، ومبادرة السلام العربية التي تم إقرارها والتمسك بها كخيار استراتيجي للسلام منذ قمة بيروت في عام 2002».

وأوضح أنه بناء على تلك الركائز مجتمعة، فإننا نؤيد الحوار والتفاوض المباشر الفلسطيني - الإسرائيلي، ودون أن يعني ذلك الحوار والتفاوض، تحت أية صورة من الصور، التخلي عن الثوابت العربية لحل القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني الكامل في دولة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أنه لكي يكون الحوار مقنعاً، ولكي يكون التفاوض مثمراً، فإنه لابد أن يكون كل ذلك مستنداً على توافق أشقائنا الفلسطينيين فيما بينهم، وتوحيد صفوفهم، ونبذ خلافاتهم، لأن تحقيق السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، كل ذلك يمثل أسمى الأهداف التي يجب أن نسعى إليها، تحقيقاً لحق الشعب الفلسطيني المناضل في دولة له ذات سيادة كاملة على كل إقليم في تلك الدولة، كما أن تحقيق هذا الهدف سينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار في كل ربوع منطقة الشرق الأوسط، وسيقوض دعاة الإرهاب والتطرف، وسيؤدي إلى التوجه نحو المستقبل برؤى أكثر طموحاً في التنمية والتقدم، لكل شعوب المنطقة.

وأشار صقر غباش إلى أن التاريخ يسجل، الآن، مواقف البرلمانيين بالقول وبالفعل، وأن الشعوب تنتظر من ممثليها الكثير تحقيقاً لهدف يجمعها جميعاً، وهو أن ترى الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، دولة مكتملة السيادة والسلطات على إقليمها، حاضنةً لكل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، وشريكاً قوياً وفاعلاً في أمته العربية والإسلامية.

رئيس المجلس الوطني الاتحادي:

• «نؤيّد الحوار والتفاوض المباشر، دون أن يعني ذلك التخلي عن الثوابت العربية، وحق الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية».